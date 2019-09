Felipe Melo, centrocampista ex Fiorentina, Inter e Juventus, parla a Tuttojuve.com: "Aver giocato con le maglie di Fiorentina, Inter e Juventus non è da tutti, è un motivo d'orgoglio e ne andrò sempre fiero. Farà parte del mio museo personale. Anche quando ero al Galatasaray e ho incontrato la Juventus in Champions, i tifosi bianconeri mi hanno sempre rispettato e questo è stato molto importante per me. In quegli anni vissuti tra viola e bianconeri, conserverò per sempre dei bellissimi ricordi. Rimpianti? No, nessuno. Prima di andare alla Juve avevo offerte per andare all'Arsenal, al Manchester United, mi voleva il Real Madrid e anche l'Inter aveva chiesto informazioni per me. Quello che deve succedere, succede. E' questo che Dio ha voluto per me. Quando la Juve mi ha poi ceduto in prestito sarei potuto andare al PSG, avevo già parlato con Leonardo ed era tutto fatto ma poi è arrivato il Galatasaray".