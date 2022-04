Al fianco di Mourinho, nella conferenza alla vigilia di Bodo-Roma, c'era anche Felix Afena-Gyan che domani dovrebbe comunque partire dalla panchina. Ecco le sue parole



Ora puoi giocarti le tue chances anche in Europa

Sono contento di averne l'opportunità, è una bella sensazione essere qui dopo aver risposto alla convocazione della mia nazionale.



Cosa servirà per far bene stavolta?

E' difficile giocare sul campo sintetico. Lo facevo anche in Primavera, ma dobbiamo essere mentalmente forti. Dobbiamo fare del nostro meglio per adottarci e portare il match dalla nostra parte



Non sempre chi parla in conferenza gioca. Mourinho ti ha detto se partirai titolare?

Non so dire se giocherò o meno, ma se mi verrà data l'opportunità farò del mio meglio