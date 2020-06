Un altro affare fatto dopo lo scambio Pjanic-Arthur. E' arrivata in questi minuti la firma del contratto con la Juventus dell'esterno offensivo portoghese Felix Correia, di proprietà del Manchester City ma reduce dal prestito all'Az Alkmaar. Contestualmente, ha concluso l'accordo col club inglese l'attaccante spagnolo classe 2002 Pablo Moreno, in arrivo dai bianconeri.



Mancano solamente l'ufficialità e la comunicazione delle cifre di questo scambio di giovani calciatori che dovrebbe generare una significativa plusvalenza in favore sia della Juventus che del Manchester City.