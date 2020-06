La cessione di Miralem Pjanic al Barcellona per 60 milioni più 5 di bonus fa felice in piccola parte anche la Roma. Il motivo sta nel contributo di solidarietà, la regola imposta dalla FIFA che prevede come il 5% della somma sia accantonata e rigirata, come premio di formazione alle società che hanno formato il calciatore dai 12 ai 23 anni. La Juventus dovrà quindi versare circa 600mila euro al Roma che ha avuto Pjanic sotto contratto fra i 22 e i 23 anni.