. Tolte le prime esperienze al, dove abbracciava la politica del club, con un mix tra giovani promesse, giovani del vivaio e profili esperti; tolta l'ultima, dove comunque ha speso tanto per, Josénon ha potuto lamentarsi in sede di mercato, in quanto quello che voleva, nella maggior parte dei casi, veniva portato a casa. Non solo soldi, però: già, lo Special One ha fatto debuttare anche tanti giovani. Alcuni sono diventati top player, altri giocatori importanti, altri ancora, invece, hanno brillato soprattutto con lui.Ieri, mentre la sua Roma pareggiava contro ildi Shevchenko, uno di quelli che il ricco mercato di Abramovich gli regalò, You ha decido di buttare nella mischiaIl ghanese aveva già giocato contro Cagliari e Milan, e ieri, a Marassi, ha trovato non solo il primo gol, ma la prima doppietta tra i grandi.Quando ha giovani di cui si fida, lo Special One non fa fatica a lanciarli. Alcuni, poi, si sono persi nelle serie minori, specialmente quelli lanciati nel suo primo Chelsea, altri, invece, hanno trovato la loro strada, come Alvaro; altri ancora hanno dovuto fare un giro largo per trovarsi. Qui di seguito alcuni dei giocatori che hanno debuttato tra i pro con José. Eè solo l'ultimo., doppietta con la Roma contro il Genoa alla terza presenza in Serie A.