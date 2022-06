La Roma diventa anche più elegante. Fendi, infatti, entra per la prima volta nel mondo del calcio con una partnership con l'As Roma per le prossime stagioni calcistiche 2022-2023 e 2023-2024. Il famoso marchio disegnerà gli outfit ufficiali per i giocatori giallorossi, che saranno dotati sia di un set di completi formali che di una selezione di capi casual. La stilista Silvia Venturini Fendi ha scelto una palette color blu scuro, insieme con i colori sociali del club, il giallo e il rosso scuro.