L'ex centrocampista offensivo di Real Madrid e Valencia Alvaro Medran è adesso svincolato. Un'occasione importante dopo la decisione presa insieme al Chicago Fire di lasciare il club di MLS: in queste ore, si sono attivate Fenerbahçe e Besiktas per portare Medran in Turchia. Dialoghi in corso, Medran ha tante richieste.