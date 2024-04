Fenerbahce, in 25mila allo stadio per l'Assemblea straordinaria: si ritirerà dalla Super Lig?

Una giornata che può essere storica per il calcio turco:. E per decidere accorrono quasi 25mila persone allo stadio.- E' iniziata intorno alle 17 italiane allo Stadio Ülker l'Assemblea Generale Straordinaria del club, convocata dopo i fatti dello scorso 17 marzo: al termine della sfida trae Fenerbahce, decine di tifosi della squadra di casa sono scesi in campo e hanno iniziato una vera e propria caccia all'uomo. La Federazione turca non ha ancora punito i colpevoli, questo ha aumentato la rabbia del club di Istanbul che ha iniziato a valutare l'abbandono della Super Lig.

- Il Fenerbahce ha chiamato all'appello i soci e la risposta è stata massiccia: per approvare qualsiasi decisione era necessario raggiungere il numero legale minimo,, allo stadio se ne sono presentate quasichiamate a decidereil futuro del club.