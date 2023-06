La Feralpisalò, neopromossa in Serie B, ha ufficializzato il suo primo colpo di mercato in vista della prossima stagione: ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025 l’attaccante classe ‘97 Alessio Da Cruz.



Da Cruz, origini capoverdiane e nazionalità olandese, è cresciuto nelle giovanili dell’Ajax e in Italia ha già vestito le maglie di Novara, Parma, Spezia, Ascoli e Vicenza.