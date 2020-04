Rio Ferdinand ha parlato a margine di un evento EA Sports del primo incontro in campo con Cristiano Ronaldo. Era il 2003 e il Manchester United affrontava lo Sporting, proprio prima che il portoghese cambiasse maglia: "Abbiamo giocato contro lo Sporting nel 2003, al rientro nello spogliatoio dopo il primo tempo John O'Shea aveva bisogno di una bombola di ossigeno dopo che era stato in marcatura su Ronaldo. Era a pezzi e stava seduto lì ansimando. Gli dicevamo di stare in marcatura su di lui, ma lui neanche ci rispondeva, era a corto di fiato. Ad essere sinceri, io, Paul Scholes e Nicky Butt eravamo lì a dire 'Questo ragazzo è pazzesco, dobbiamo farlo firmare con il Manchester United'. Poi siamo saliti sul pullman per tornare a casa, ma siamo stati seduti lì ad aspettare la partenza per circa un'ora e mezza. Poi ci è stato detto che alcuni dirigenti stavano cercando di far firmare a Ronaldo un accordo".