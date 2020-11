In questo momentoLo spagnolo non si ferma più, ma la Juve ritrova anche la zampata di Paulo Dybala, gioca una partita seria ed ordinata, con. Queste le pagelle di Calciomercato.com.JUVENTUSil Ferencvaros gioca a viso aperto ma tiri in porta non se ne vedono fino alla carambola finale.in questa fase è un uomo in più della Juve, l'intesa con Morata poi è di quelle naturali (31' s.t.).stringe i denti, non sta benissimo, fa il suo. Resta spiazzato dal batti e ribatti al 90'.quando gioca trasmette sicurezza al reparto.ordinato, continuo, determinato. Un anno dopo, un bell'acquisto.: per Pirlo è un titolare, ma va tutelato perché lo storico infortuni non perdona. Quando serve un uomo tra le linee, è la prima scelta. Ma dopo poco più di un tempo chiede il cambio per un guaio muscolare: ci risiamo (8' s.t.: il nuovo jolly della Juve è lui, se serve dinamismo ci pensa l'americano): gioca nel breve, lo fa sempre bene. Di più, per ora, non si vede (1' s.t.: stagione cominciata a rilento, sta tornando a piccoli passi)mette fisicità e la abbina a un piede sinistro molto educato, in questo momento anche lui ha scalato gerarchie, senza squilli ma anche senza cali di tensione.la voglia e la corsa non gli mancheranno mai, quello che manca è la lucidità nel'ultima giocata (31' s.t.).questa volta gira un po' a vuoto, ma la divisione degli spazi con Morata sembra funzionare. Ma quando sarebbe bastato appoggiare al centro per il compagno di reparto, opta per un diagonale dall'altissimo efficiente di difficoltà.segna ancora, segna sempre. Riesce a integrarsi con Ronaldo, fornisce sempre una sponda preziosa in fase di sviluppo del gioco, così continuo come in questa fase forse non è stato mai. Due gol per celebrare la partita numero 100 con la Juve, mica male. (23' s.t.: entra che la partita è chiusa, per la prima volta in stagione ritrova Cristiano Ronaldo, gli gira attorno per trovare ritmo e fiducia, la quasi doppietta regalata dagli ungheresi può rappresentare il punto di partenza).All.la differenza di valori non ammette passi falsi, la Juve fa una partita seria che gestisce dall'inizio alla fine. E ritrova anche Dybala dopo Morata e Ronaldo.Dibusz 4,5; Lovrencsics 5, Blazic 5, Dvali 5,5, Botka 5,5 (24' s.t. Heister 6); Siger 5,5, Kharatin 5,5, Somalia 5,5; Zubkov 5,5 (35' s.t. Uzuni s.v.), Isael 5,5 (29' s.t. Boli 6), Chol Nguen 5,5 (29' s.t. Mak). All. Rebrov 5,5.