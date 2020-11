Nonostante non si tratti di un club blasonato e conosciuto a tutti, la Juventus non dovrà sottovalutare il Ferencvaros, perché in Champions League la differenza la fanno i dettagli. Spesso e volentieri anche i giocatori e sicuramente Pirlo si sarà appuntato i giocatori più pericolosi della squadra di Rebrov da tenere d’occhio. Come riporta Repubblica.it, nel club di Budapest ci sono tre nazionali ungheresi, il portiere Bogdan, il terzino Lovrencsics e il centrocampista Siger, poi Zubkov, ucraino interessante e Nguen, norvegese.