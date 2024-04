Ferguson ko: chi gioca al suo posto nel Bologna

Tegola sul Bologna, che perde Lewis Ferguson per infortunio nelle ultime sei giornate di questo campionato di Serie A contro Roma, Udinese, Torino, Napoli, Juventus e Genoa. Nella partita pareggiata sabato in casa 0-0 con il Monza, il centrocampista scozzese classe 1999 si è lesionato il legamento crociato del ginocchio destro e deve operarsi.



CHI GIOCA AL SUO POSTO - Thiago Motta è pronto a sostituirlo con il giovane italiano Giovanni Fabbian (classe 2003, arrivato nello scorso mercato estivo dall'Inter), già autore di 5 gol e 2 assist in questo campionato. Con lo svizzero Remo Freuler inamovibile nel ruolo di mediano davanti alla difesa, per l'altro posto nel centrocampo a tre sono in corsa l'altro svizzero Michel Aebischer e il croato Nikola Moro. Meno chances per il giovane polacco Kacper Urbanski.