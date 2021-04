Quattordici anni dopo, Alex Ferguson ricorda con memoria lucida quella sfida dei quarti di Champions che qualificò i Red Devils per 7-1 dopo l’1-2 incassato nell’andata all’Olimpico. Ferguson ha parlato senza veli di quei giorni drammatici nel film dedicato alla sua vita, in uscita a maggio a Glasgow, la sua città: "Pensavo di aver perso la memoria. Questo film mi ha permesso di ripercorrere i momenti più importanti della mia vita e il fatto che lo abbia realizzato mio figlio Jason mi ha reso più tranquillo". Sir Alex è tornato all’Old Trafford e seguirà in tribuna il match con la Roma, scrive La Gazzetta dello Sport



Quali furono le sensazioni che provò durante quella partita?



"Ebbi la percezione immediata che stavo vivendo una di quelle notti che a un allenatore capita poche volte di potersi godere nella sua carriera. Quando una squadra raggiunge quei livelli di perfezione, per un manager è una soddisfazione enorme ed è lo spettatore privilegiato di uno splendido show"



Nella sua autobiografia, cita Francesco Totti, simbolo della Roma: ha mai cercato di portarlo a Manchester?



"Il calciatore ci piaceva e avremmo voluto inserirlo nel nostro copione, ma quando manifestammo il nostro interessamento, apparve subito chiaro che Totti non voleva lasciare Roma. Era profondamente legato alla sua città. Il suo curriculum del resto parla chiaro: Totti nella sua carriera ha indossato solo la maglia della Roma".