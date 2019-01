Come un fulmine a ciel sereno, ieri si è consumata una vera e propria rivoluzione in casa Ferrari. Via il team principal Maurizio Arrivabene, nominato al suo posto Mattia Binotto. Una scelta che inevitabilmente ha le sue conseguenze anche sulla Juventus, del cui consiglio d'amministrazione fa parte lo stesso Arrivabene. Che, presto, potrebbe avere un ruolo dirigenziale nel club.



LO VUOLE AGNELLI - Non per il posto di amministratore delegato lasciato libero da Beppe Marotta, ma per una posizione di vertice nella gestione commerciale. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, è Andrea Agnelli uno dei principali sponsor di Arrivabene: i due si conoscono da tempo e lavorarono insieme in Philip Morris, nel 2012 il presidente volle l'ormai ex manager Ferrari nel cda bianconero e ora c'è la forte possibilità che possano riprendere la collaborazione.