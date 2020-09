Il Torino sogna Torreira: il regista uruguaiano dell'Arsenal è cercato pure dalla Fiorentina, la pista alternativa per i granata porta all'ex milanista Biglia. Occhi anche sul 23enne uruguaiano Gabriel Neves del Nacional di Montevideo, un'alternativa all'argentino Vera.



In difesa piace l'ex blucerchiato Andersen del Lione e interessa Ferrari del Sassuolo, sondato anche da Bologna e Cagliari. Sempre secondo Tuttosport, il ds Vagnati ha proposto ai neroverdi più di un giocatore in esubero: da Lyanco a Edera a Berenguer a Rincon.



Al Toro sono poi stati proposti altri due giocatori: il 24enne attaccante esterno francese Samuel Grandsir del Monaco (reduce da prestito al Brest) e per la Primavera granata il 17enne centrocampista Ibrahima Sy del Reims.