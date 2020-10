Presente all'Hotel del mercato a Milano anche il presidente dellache si è concesso in un'intervista aper raccontare il calciomercato della Sampdoria che è tutt'altro che fermo."C'è la proposta della Lega che forse il mercato lo proroghiamo per un po' di tempo e quindi vediamo. L'operazione Colley non è ancora stata definita, farà l'esame di inglese per il permesso di lavoro e poi ci sono i suoi procuratori, Pastorello & company che stanno lavorando su questo"."Domani ci sarà il suo agente Betancur che incontrerà i miei umini, Osti e Pecini che proveranno a far felice il ragazzo e Giampaolo. Sicuramente l'allenatore del Torino lo vuole a tutti i costi e lui vuole andare. Se lui è felice io lo sono un po' meno, ma questo è il calcio""Si sta arrivano e questo pomeriggio sarà in Italia. Ranieri è felice e se è felice lui, è felice anche Ferrero"."Abbiamo chiuso tre acquisti e ne arriveranno altri. Il colpo da maestri è Candreva che è venuto con noi. Keità mi auguro di averlo con la Lazio e Adrien Silva è un campione"."Sicuramente arriveranno altri ragazzi per farci vivere una stagione più tranquilla dell'anno scorso. Arriverà gente di esperienza"."Su Fazio ci stiamo lavorando, ma non diciamolo troppo sennò la Roma alza troppo i costi e invece ci deve dare una mano".