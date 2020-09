Calciomercato.com e Moneyfarm vi presentano sette trasferimenti della finestra di mercato estiva del 2020.Un nuovo addio. Dopo Diego Godin,Eh sì, perché se l'uscita dello Sceriffo uruguaiano ha permesso di chiudere l'operazione Arturo Vidal, l'addio dell'ex Lazio libera il posto per Matteo Darmian., sceso in campo ben 40 volte nella scorsa stagione (con 7 gol all'attivo).Dopo giorni di trattative i blucerchiati hanno raggiunto l'accordo con l'Inter per regalarsi il centrocampista romano con un trasferimento a titolo definitivo., che proprio sugli esterni aveva bisogno di nuovi innesti. Candreva resta un giocatore integro che continua a fare della concretezza e della performance la sua forza, nonostante l'età che avanza.(il modello attribuisce un Moneyfarm Score alto anche perché il giocatore è stato tra i titolari in una squadra di prima fascia in Serie A lo scorso anno).Abile sia in fase di copertura che in situazioni offensive con una media di cross per le punte tra le più alte della Serie A (11 avg. cross per 90 minuti). Nella stagione 2019-20, sotto la guida di Antonio Conte che lo aveva allenato in Nazionale, ha messo insieme 32 presenze, 5 gol e 8 assist in campionato che incidono positivamente sul punteggio.Il nativo di Roma, a 33 anni, riparte dunque dalla Sampdoria: lo fa. "Orgoglioso di aver dato tutto con la maglia nerazzurra" ha scritto sui social il neo-laterale blucerchiato. "Grazie ai tifosi per tutto l’affetto ed il sostegno di questi anni...ho cercato di ricambiarli in campo, sempre, fino all’ultima goccia di sudore. Vi abbraccio e in bocca al lupo".Un'opportunità di mercato che la Samp non si è fatta sfuggire, un investimento tattico spinto dalle occasioni. A dire il vero è stato il Genoa a muoversi per primo: dopo il mancato affare Karsdorp, il Grifone si è mosso, non trovando però l'accordo. Accordo che ha invece trovato la Doria dopo una trattativa non semplice. Oltre all'intesa con il calciatore, infatti, andava trovata quella con l'Inter, che ha preteso un indennizzo economico. Ai nerazzurri vanno due milioni di euro, al calciatore 2,5 all'anno per quattro anni, grazie al contratto fino al 2024.e far sparire le iniziali titubanze. "Antonio è motivato per iniziare questa nuova avventura con la Samp, dispiaciuti per il modo brusco con cui l'Inter ci ha comunicato che doveva andare via" ha dichiarato Federico Pastorello, agente di Candreva, dopo l'intesa raggiunta con i liguri. Liguri che, così, trovano un nuovo rinforzo dopo Caprari e l'imminente arrivo di Keita Baldé. Moneyfarm è una società di Gestione del risparmio scelta da oltre 40.000 investitori in Europa. Grazie al suo sistema innovativo e altamente tecnologico è stata nominata miglior consulente finanziario indipendente in Italia per cinque anni consecutivi.​