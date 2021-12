La speranza dell'ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero era quella di passare il Natale in famiglia, dopo la richiesta da parte degli avvocati del Viperetta di 'ammorbidire' la misura della detenzione in carcere, commutandola in domiciliari. L'udienza, svoltasi oggi presso il Tribunale del Riesame di Catanzaro, è durata tre ore, dalle 10 alle 13.



Secondo Sampnews24.com l'avvocato Luca Ponti, che nei giorni scorsi ha analizzato i diciassette faldoni componenti il dossier dell’accusa, sostiene non ci sia la necessità della detenzione in carcere perché il pericolo di fuga o reiterazione del reato sarebbero ipotesi da scartare. Una decisione finale verrà presa nell'arco delle prossime 48 ore, entro cioè la Vigilia.