La Sampdoria ieri ha continuato la sua marcia di avvicinamento alla partita con l'Udinese. A Bogliasco, per l'allenamento blucerchiato, era presente anche il presidente Massimo Ferrero, che ha voluto motivare la squadra con un discorsetto agli uomini di D'Aversa: "Ho fatto una Sampdoria forte, siete forti. Potete battere tutti. Non ripetete però gli errori delle ultime partite" ha detto il Viperetta, come riporta Il Secolo XIX.



Ferrero si sarebbe lasciato andare anche ad un commento sulle ultime vicende legali che hanno coinvolto le aziende "Sono state scritte e dette tante inesattezze" ha tagliato corto l'imprenditore romano.