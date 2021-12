, a due passi dalla stazione. In mattinata in città si era sparsa la voce:. A chi?rispondevano i bene informati, quelli con le talpe in società. Ferrero? “Sì quello del cioccolato.” “Allora siamo a posto. Torneremo grandi. Lo scudetto non sarà una chimera”, festeggiavano i tifosi. L’attesa per il nuovo proprietario della Sampdoria si concluse a mezzogiorno e mezzo. Nella sala messa a disposizione dall’hotel comparve, il figlio di Riccardo, che aveva rilevato la Sampdoria nel 2002, salvandola dal fallimento al quale l’aveva condannata Enrico. Edoardo, il primogenito di Riccardo Garrone, era diventato presidente dopo la scomparsa del padre, nel gennaio 2013., come un pugile che ha appena steso l’avversario ed è padrone del ring.Macché. Quel tizio di corta statura era, produttore cinematografico, si presentò così.. Neppure i cinefili. Garrone lo introdusse con queste parole.. Gelo e stupore fra i giornalisti convocati con brevissimo preavviso alla conferenza stampa di presentazione. La trattativa era durata qualche mese, disse Garrone, e si era concretizzata il giorno avanti., unica tifosa sampdoriana di una famiglia, i Mondini, genoani accaniti. Il capostipite Gian Piero Mondini, il cognato di Duccio (aveva sposato la sorella) era stato trascinato nell’avventura blucerchiata costata - a conti fatti – oltre 300 milioni di euro ai Garrone-Mondini, riuniti nella San Quirico spa, la cassaforte di famiglia. Scomparso Garrone senior, i Mondini avevano detto basta. “Adesso si vende la Sampdoria. Non vogliamo più perdere 30 milioni ogni anno”.e lo aveva tenuto con dignità e qualche exploit, la finale di Coppa Italia perduta con la Lazio nel 2009. Purtroppo i tempi erano cambiati. e a Genova fare calcio con due squadre diventava sempre più arduo. E costoso. E allora, addio Sampdoria.Nato a, Ferrero aveva il cuore giallorosso eppure, come precisò in seguito, il cuore restava alla Roma, la testa era per la Sampdoria. O viceversa, non forniva mai l’identica versione.Parlai quel giorno stesso del 2014 con Beppe Marotta allora alla Juve. “Beppe – gli chiesi - conosci questo Ferrero?Nell’estate 2015 il magnate del petrolio nigeriano, Gabriele, in gioventù tifoso della Sampdoria, in partnership con Flavioe con l’industriale Vittorio(Volpi e Malacalza erano entrati in Carige come soci di maggioranza) offrirono a Ferrero 30 milioni per avere la Sampdoria. Ilaveva compreso quale gallina dalle uova d’oro fosse il club e respinse l’offerta, Dietro di lui dunque non c’era proprio nessuno, tantomeno Garrone., si chiedevano quel giorno di giugno del 2014, gli sbalorditi giornalisti presenti, mentre, nell’imbarazzo generale si infilava la canonica maglia blucerchiata davanti alle telecamere e ai fotografi scatenati.. Garrone ha venduto a Ferrero per vendicarsi della contestazione dei tifosi all’indirizzo di suo padre (era volato persino qualche sputo) e per lo striscione, apparso nella gradinata Sud, in cui perentoriamente si affermava che. Ossia dal vertice della società. Logico. Ma troppo semplice.Di più, la famiglia Garrone-Mondini aveva ingrassato il cadeau sottoscrivendo 25 milioni di fideiussioni bancarie senza le quali Ferrero, non precisamente un re Creso, non avrebbe retto agli impegni finanziari.Resta sbalordito come un signor nessuno, conosciuto negli ambienti romani come un galoppino sui set cinematografici, fosse riuscito a conquistarsi la fiducia di una importantissima famiglia di imprenditori quale i Garrone-Mondini, un tempo petrolieri e oggi riconvertitisi alle energie alternative. Il contatto lo aveva propiziato un avvocato romano, Antonio, che aveva assistito Ferrero nella controversia per il rimborso (mancato) di un prestito acceso per acquistare dal fallimentola catena dei cinema romani. Tra questi il cinema Adriano, una sala prestigiosa. Attraverso il collega De Martino, cognato dei Garrone,aveva agganciato la proprietà della, in cerca di un acquirente: “Io ce lo avrei.. Detto e fatto. Romei sarebbe stato il suo nume tutelare in Sampdoria (una sorta di fiduciario di Garrone) per cinque lunghi anni, fino alla rottura tra i due del 2019.Trattativa giunta al traguardo nell’estate del 2019 e fatta saltare da Ferrero con l’ennesimo rilancio. Accettando quell’offerta il Viperetta si sarebbe messo in tasca 80 milioni di euro. Peggio per lui., i concordati richiesti per due delle sue aziende (una la Eleven Finance è coinvolta nell’inchiesta di Paola nonché nell’inchiesta romana per la quale Ferrero è indagato per bancarotta fraudolenta). A chi? Ma a Dinan, naturalmente.Va ricordato che nel 2016 Ferrero aveva patteggiato una condanna a un anno e dieci mesi per la bancarotta fraudolenta della Livingston, una compagnia aerea. Il giorno della presentazione alla stampa genovese, era reduce da Busto Arsizio, dove stava appunto rispondendo alle domande dei pm titolari dell’inchiesta Livingsto., Eppure aveva superato tutti i filtri… E quel soprannome,Glielo aveva affibbiato in gioventù un attore sul set, un tizio con le mani troppo lunghe e si era beccato uno schiaffone.. Stavolta invece alla fine la vipera ci ha lasciato la ghirba e ora a San Vittore piange e si dispera. Lo ha raggiunto anche la figlia, Vanessa, lei era la frontwoman, l’amministratrice in tutte le società di famiglia, ma gli affari, i giudici lo hanno chiaro, li manovrava lui., poco a poco aveva conquistato anche il diffidente pubblico sampdoriano. Era riuscito a confermare Sinisaalla guida della squadra e nella sua prima stagione da presidente la Sampdoria aveva centrato un prestigioso settimo posto. Il forfait del, giunto sesto, dalle coppe europee le aveva spalancato le porte dell’Europa, subito richiuse, i Carneadi delavevano eliminato i blucerchiati nei preliminari di Europa League. Da lì in poi, molta altalena. Due volte a rischio retrocessione, prima cone in epoca Covid grazie a Claudioal quale era riuscito il miracolo di trarla in salvo quando sembrava spacciata. L’anno scorso, addirittura il nono posto. TE allora via, Ranieri, e in panchina D’Aversa. appena retrocesso col Parma. Altro giro, altro regalo. Non più quello di Garrone perché dal 2019 Ferrero doveva camminare con le proprie gambe.. L’anno scorso un bilancio in rosso per quasi 15 milioni.Sentono odore di sangue e spuntano come funghi i pretendenti dell’ultima ora. Il bolognesedigià ci aveva provato due anni fa. Come Platek e Krause, costretti a ripiegare su Spezia e Parma di fronte al “non vendo la Sampdoria” pronunciato da Ferrero. I giochi ora sono fatti.(le vie delle procedure sono infinite e bisogna agire prima dell’eventuale sequestro delle quote in Sampdoria che fanno capo a Vanessa Ferrero) la Sampdoria, liberata, tornerà nelle mani giuste.