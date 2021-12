Dal quadro delle intercettazioni pubblicate in queste ore a Genova emerge un quadro davvero tremendo per l'immagine della società Sampdoria. Un esempio lampante, ad esempio, ​riguarda la conversazione tra figlia di Massimo Ferrero, Vanessa, con il compagno Filippo Boggiani: "Se papà ha la Sampdoria è perché(secondo la guardia di Finanza, riferimento all'avvocato Romei, ndr). Hanno magnato tutti e io mi ritrovo così. Io devo avere i soldi miei!!. Ora ci stanno i problemi ma prima hanno".Vanessa Ferrero arriva addirittura a odiare il padre e a volerlo vedere "morto". Lo scorso 21 giugno, parlando con un'amica, si sfoga: "non .... non sto manco a magnà ... m'ha prestato du spicci perché è una casa che un altro padre te l'avrebbe comprata già cento anni fa senza problemi! Non posso neanche andarlo ache va a di' a tutti che tutti i figli so' attaccati alla bocca... invece lui che fa 'sta c...o di vita la fa grazie a me! Capito? Se lui sta dove sta...e guarda come me fa sta! E per un c..o de mutuo che mi ha dato... tutti i giorni a rompere!".Vanessa Ferrero vuole produrre film "Seri., infatti colgo l'occasione per ripartire con la mia produzione, i miei film e scegliendomi la mia gente... Adesso mi sento più pronta, formata, cioè sto ripartendo un po', nuova e diversa capito, da sola... sto un po' chiudendo mio padre co quella gentaccia là perché comunque pure che è la mia famiglia io non me ce trovo non ... calcola lui ha fatto pure 'na grande scorrettezza facendo lavorare i miei diciamo competitor... perché ho detto perché non mi dai più lo stipendio, non mi aiuti neanche privatamente che sei pure il nonno delle mie figlie non te rendi conto che sto a passa' 'na situazione del c...o, te ne fotti, fai pure lavora' gente che manco merita di lavora' perché tra l'altro dimme se Ilaria Dello Iacono, Martha Capello possono esse chiamate produttrici" riporta Il Secolo XIX.Il 18 settembre 2020, ancora ad un'amica, dice del Viperetta, nonché suo padre: "È per te se io servo e sto ancora in piedi è per te!! Io me li sogno tutti 'sti maledetti! Non vedo l'ora che vendo, che so i soldi miei... me li chiedessero poi... guarda devo manda' a fan... tutti sto carica propria a pallettoni eh! Famme' inizia' il film devono mori' mio cugino... mi' padre... a Coppola'... tutti! S'è visto come me vonno bene!! Mi avessero dato cento euro per le mie figlie? Ste m...! Ma guarda tanto va bene così ... perché nella vita tutto questo serve .... capito? Sola so' nata e sola moro! Ma adesso morono pure loro! Che è iniziata la mia vendetta!".