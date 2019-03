All'interno del monologo fiume rilasciato ieri dal presidente dellaMassimoal termine della conferenza stampa di Marco Giampaolo, e legato alla questione della possibile cessione societaria, ci sono state anche alcune stoccate piuttosto decise alla precedente presidenza, quella dei. La prima dichiarazione destinata a far discutere era legata alla proprietà Mondini/Garrone: "Qui prima c'erano i petrolieri e. Ma come la vedete sta cosa?"Il presidente blucerchiato poi ha rilanciato l'accusa, con toni piuttosto accesi: "Dite che me l'hanno regalata, ma che cazzo mi ha regalato. Mi sono accollato i debiti e li ho pagati. Perdeva 30 milioni, oggi ha un attivo di 14., diciamo così, poco pratici". In realtà, nel bilancio 2013 - l'ultimo attribuibile ai Garrone - i debiti complessivi erano di 42.667.000 euro, più 39.555.000 euro verso altre società, legate alle rate di acquisti di altri giocatori. Cifra questa però compensata da 34.408.000 euro di rate di crediti. L'organico medio dei calciatori, invece, si attestava a 41 giocatori.Edoardo Garrone a Il Secolo XIX ha preferitol'uscita di Ferrero, che in serata si è sentito in dovere di rettificare quanto dichiarato. "Sono stato frainteso" ha detto il numero uno di Corte Lambruschini. Non intendevo attaccare Garrone.