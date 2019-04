Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero è intervenuto al termine della conferenza stampa dell'allenatore Marco Giampaolo: "Finché ci sono io, lui resta qui. Siamo come due fratellini e ci stimiamo tanto, c'è un rapporto che va oltre alle figure di presidente e allenatore. Ci sono tanti progetti in corso, soprattutto a Bogliasco. I quattro campi, la palazzina della prima squadra, l'albergo. Tutte queste cose che sono il mio orgoglio, il mio cuore, il mio sangue".



CESSIONE DEL CLUB - "Ho dato a Mediobanca una scadenza, se c'è qualcuno di veramente interessato deve farsi a avanti. Il valore della Sampdoria? Tra 120-140 milioni. Tante chiacchiere, ma non ho mai ricevuto un'offerta scritta cauzionata".