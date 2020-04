Il presidente della Sampdoriaha parlato a Il Secolo XIX: "All'inizio nessuno ha dato troppo peso a questo nemico invisibile e sottile, io invece avevo sempre detto che sarebbe cambiata un'epoca.".Il numero uno blucerchiato ha aggiunto: ". Si vedano da altre parti, non in tv, per preparare l’Italia che verrà. Bisogna dare una mano alle imprese che non ce la fanno, ma anche a quelle che non ce la facevano prima, volevano rilanciarsi e ora sono defunte".Sul campionato: "Le venti squadre di Serie A sono un po' come la confindustria del pallone, anziché continuare a passare ogni giorno ore in call senza cavare un ragno dal buco perché non troviamo una strategia comune?. Non è una macchina, che è spenta e la riaccendi. E che testa avrà per giocare? E poi chi ci andrà allo stadio? La gente? E come, con le mascherine? Basta parlarsi addosso. Affrontiamo questo momento con testa e dignità".