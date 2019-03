Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, parla del possibile ritorno in giallorosso di Sabatini. Queste le parole a Romanews.eu: "Questo non lo so, so che Sabatini ha lasciato il cuore a Roma. E’ un grande professionista, ma se lo chiamano magari forse non disdignerà questa chiamata. Ripeto, mi fate domande che dovete chiedere ai diretti interessati".