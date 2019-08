Parla a ruota libera Massimo Ferrero. Intercettato a Milano dai giornalisti, il presidente della Sampdoria analizza tutti i temi caldi in casa blucerchiata, dal mercato alla cessione del club.



DEFREL - "Stiamo trattando Defrel e altri due-tre profili. Defrel ci dà domani l'ok, è un grande giocatore e ha tante richieste: aspettiamo l'esito di Defrel. Fiducia? Sempre bisogna essere fiduciosi. Defrel se viene alla Samp è perché c'è già stato e sa come ci si sta alla Samp. Però poi quando Ferrero chiama un giocatore si svegliano tutti: siamo più che fiduciosi".



ALTRI PROFILI - "Non posso dirli, altrimenti alzano il prezzo. Stiamo prendendo un altro esterno e la punta".



DI FRANCESCO - "Era la prima partita, se si fa clamore al primo match contro la squadra più forte del campionato, perché la Lazio gioca con gli stessi da 5 anni. Ai ragazzi non bisogna dare alibi, ma avendo cambiato modulo serve tempo per acquisire il modulo di Di Francesco. Sono molto felice che Eusebio sia qui, dategli tempo e ne vedremo delle belle".



BEN ARFA E KAMANO - "No".



DIFENSORE - "Non lo prenderemo, non abbiamo bisogno di nulla. Ci sono Chabot, Colley e Ferrari oltre a Murillo. Se volete ci metto anche il fornaio di casa mia".



CESSIONE DEL CLUB - "Questa è la barzelletta dell’estate, io non so niente e voi parlate con qualcuno che vi dà informazioni sbagliate. C'è un primo comunicato nel quale chiedo di venire fuori allo scoperto. Nel secondo comunicato vogliono vedere i conti, ma il prezzo è quello. Non l'ho mai né alzato, né abbassato. Sembra la storia del lupo e delle pecore. Parliamo di campo, di sport. I tifosi si illudono che il grande Vialli possa fare chissà cosa, sono molto felice se Vialli prende la squadra, ma deve dire ai suoi investitori che io ho chiesto una cifra adeguata e se mi danno un euro di meno la Samp non è in vendita. Situazione che infastidisce? È quello che vogliono gli avversari. Mi fanno pressione e tutti dicono che Ferrero molla, ma Ferrero nemmeno barcolla".



TRATTATIVA HA CREATO PROBLEMI SUL MERCATO - "No, perché tanti procuratori e tante società ai quali chiedo di avere un occhio di riguardo mi rispondono e ce l'hanno. Tutti mi vogliono bene, tutti i presidenti perché sono amato. Ho vinto anche il premio di presidente più amato dagli italiani. Non vedo l'ora che finisca questa tarantella, così almeno qualcuno scopre le carte. Perché non andate a intervistare Vialli col suo amico Zanetton? Forse capiremo la verità e poi me la venite a raccontare".