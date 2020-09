La questione Covid ha rallentato notevolemente alcune delle vicende che riguardano il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero e le sue aziende. Due sono i filoni che interessano particolarmente i tifosi blucerchiati, legati al cosiddetto ‘caso Obiang’ ma anche alla situazione di Farvem e Eleven Finance, le due società dell’imprenditore romano.



Per quanto riguarda la situazione relativa alla presunta distrazione fondi connressa al trasferimento di Obiang al West Ham, il Viperetta sarà atteso l’11 settembre dalla decisione del giudice per l’udienza preliminare Arturi, per cui il pubblico ministero Barbo ha chiesto il rinvio a giudizio.



Per quanto riguarda Eleven Finance e Farvem invece Ferrero ha chiesto il silenzio stampa, ma l’udienza dovrebbe essere fissata per il 22 novembre. Alla stesura della proposta di concordato sta lavorando il commercialista di Ferrero, Vidall.