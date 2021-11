Il professor Ferretti, il medico della Nazionale, è intervenuto in conferenza stampa per commentare i numerosi infortuni occorsi ai giocatori Azzurri in quest'ultimo giro di convocazioni rispondendo in particolare anche alle accuse di Lotito e della Lazio sul caso Ciro Immobile



IL PROBLEMA CON LA SALERNITANA - "Ciro si è presentato da noi in ritiro riferendoci di un problema al polpaccio accusato durante l'ultima gara".



NESSUN ALLENAMENTO - "Come per tutti i giocatori arrivati in condizioni non perfette noi abbiamo programmato un giorno di attività di recupero in acqua e nessuno ha svolto l'allenamento. Successivamente trascorse le 36 ore canoniche abbiamo sottoposto Ciro Immobile e gli altri giocatori a una risonanza magnetica".



LA LAZIO NON CI HA INFORMATO - "La risonanza di Immobile mostrava una sofferenza al soleo ed è stato ritenuto non recuperabile per le nostre partite, quindi è tornato presso il proprio club. Il fatto che nella concitazione del post-gara i nostri colleghi si dimentichino di informarci di questo evento può succedere, ma questo non ha minimamente inciso sui nostri comportamenti. Nessun problema".