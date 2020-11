Riccardo Ferri, ex difensore dell'Inter, parla a Sport Mediaset del momento in casa nerazzurra: "L'Inter è una grande squadra con un grande organico, è stata costruita per essere protagonista. Credo che la sintesi di Conte sia significativa. La prima ora contro il Torino è stata a rilento, poi ci sono stati alcuni cambi ma anche l'atteggiamento è cambiato. Il pressing si è alzato, così come il ritmo e la voglia di fare la partita. L'Inter ci prova sempre ma se non metti la velocità, la voglia, è difficile".



SU ERIKSEN - "Il talento di Eriksen non è in discussione, ma poi ci sono gli allenamenti e le occasioni che l'allenatore ti dà. In questo momento non ha ancora dimostrato minimamente le sue qualità. Non sappiamo perché ma è indubbio che il rendimento è negativo. E' chiaro che la società cerca un'alternativa perché i tempi sono stretti, gli obiettivi sono alla portata ma serve un organico competitivo e quindi è giusto prendere in considerazione delle alternative nel caso ci fossero".