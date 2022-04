Presente negli studi Mediaset, l'ex difensore dell'Inter, Riccardo Ferri, ha parlato dei 9 che si stanno mettendo in mostra in Europa sottolineando le prestazioni di Darwin Nunez, centravanti del benfica che piace a nerazzurri, Milan e Juve.



"Vedo personalità in Darwin Nunez, secondo me il paragone con Cavani calza a pennello, per posizionamento e movimenti. Ha il futuro spianato, giocare a questi livelli con questo atteggiamento è da grande. Parliamo di Vlahovic e Haaland, Nunez non ha accecato tutti ma ne parlo da tempo di lui, fa delle cose che solitamente non si fanno a quell'età. Stasera lo vedremo".