Intervenuto ai microfoni di Inter Tv, l'ex difensore dell'Inter, Riccardo Ferri, parla della sconfitta rimediata dai nerazzurri contro il Sassuolo.



“È stata una partenza falsa che non deve assolutamente nascondere gli obiettivi che sono stati prefissati all’inizio della stagione. Uno di questi è riuscire a fare sicuramente meglio della scorsa stagione ed essere una di quelle antagoniste della Juventus fino alla fine e di combattere per il campionato, che manca nella bacheca ormai da tanti anni. Io sono fiducioso. E’ stata una partenza falsa. Le cosiddette provinciali hanno qualcosa in più dal punto di vista fisico. La stessa Juve, la stessa Roma, la Lazio, squadre molto fisiche che si preparano ad una stagione su competizioni diverse: sono tutte un po’ rallentate. Questa può essere sicuramente una delle cause della sconfitta di ieri, quando la squadra arrivava sempre un po’ seconda sui palloni. Spesso e volentieri quando si andava a pressare si era sempre un po’ in ritardo sui tempi. Credo che Spalletti abbia capito quale sia la soluzione”.