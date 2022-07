Dalla prossima stagione, arriverà il primo arbitro donna in Serie A. Maria Sole Ferrieri Caputi, 31 anni, ricercatrice livornese, ha già diretto in Coppa Italia Cagliari-Cittadella e Cittadella-Spal in Serie B, ora è pronta al debutto nel massimo campionato italiano e svela di aver preso il fischietto dopo che le fu negata la possibilità di giocare a calcio: "I miei genitori non volevano - riporta Il Corriere della Sera -, ma erano altri tempi rispetto a ora. Il corso arbitri mi sembrò un'occasione da cogliere, nei primi anni fu soprattutto qualcosa da condividere con i coetanei. Sono già al lavoro per arrivare pronta all'inizio della stagione, spero di far capire alle ragazze che si può fare".



SALTI DI CATEGORIA - "Quelle dilettantistiche, per un arbitro, sono le più dure: anche a me è capitato di non essere messa a mio agio. Ma nel professionismo, come dice la parola stessa, c'è professionalità".



MOMENTO PIU' BELLO - "Dopo Cagliari-Cittadella, quando sono stata designata come quarto ufficiale per una partita di C a Pistoia, lo speaker dello stadio mi ha annunciata e dietro di me c'erano bambini che hanno iniziato ad applaudire".