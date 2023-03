Baffo in primo piano, capelli - pochi - con riporto e spesso nascosti sotto a un Borsalino, tipico cappello dell'epoca. La foto è rigorosamente in bianco e nero, perché quando parliamo di. La festa del papà - che si festeggia oggi, 19 marzo - è anche un po' la sua.- A 30 anni Morley fonda il Barnes Football Club, una società inglese del quartiere sud-ovest di Londra. In quella zona, quasi quarant'anni dopo, nasceranno gli Olympic Studios dove andranno a incidere le loro canzoni I Beatles, i Rolling Stones, i Queen, e anche Lucio Battisti. Capitano e leader dello spogliatoio nel 1863 Morley scrive una lettera al quotidiano Bell's proponendo la creazione di un organo che controllasse e gestisse il calcio. Proposta accolta.. E' il 26 ottobre 1863.- Dopo quell'incontro ce ne furono altri cinque, durante i quali viene stabilito un regolamento diviso in 13 articoli.. Si partì dalle basi, definendo il concetto di gol così come lo conosciamo ancora oggi, poi arrivarono i calci piazzati e altre regole. Ma ogni zona dell'Inghilterra aveva il suo regolamento, un po' come i bambini al parco: le regole le fa chi porta il pallone. E quindi? Le federazioni del Regno Unito (Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda del Nord) si riuniscono e il 2 giugno 1886 nasce l'IFAB (International Football Association Board), che ancora oggi ha il potere esclusivo di modifiche al regolamento.- Morley morì a 93 anni,essere diventato giudice di pace ed essersi dedicato alle altre sue due passioni, il canottaggio e la caccia alla volpe. Ma per tutti, sarà, per sempre, il padre del calcio moderno. E allora, tanti auguri anche a lui.