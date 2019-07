Si è da poco concluso l’, il primissimo torneo europeo considerato un, del titolo picchiaduro competiivo di casa. L’evento, al quale hanno preso parte ben 958 giocatori, si è tenuto a Londra presso l’La competizione fa parte di un circuito inglese che comprende 15 tornei spalmati nel corso dell’anno, organizzati dalle regioni che hanno deciso di collaborare al progetto. Alla fine della stagione i primi sedici giocatori classificati, saranno invitati per partecipare ad un torneo finale all’interno del quale sarà incoronato il Campione dell’All’Albion 4 hanno partecipato giocatori provenienti da tutto il globo, daglial. I partecipanti ed i spettatori hanno avuto infatti la fortuna di poter assistere e giocare contro smasher del calibro di. Non per questo, i nostri player europei si sono lasciati intimorire, infatti la maggior parte dei classificati all’interno della top 8 è proprio del vecchio continente., che è riuscito a vincere un set della grand final contro lo smasher francese, ma non ha potuto fare molto contro il momentum preso da Glutonny durante il secondo set, riuscendo a spezzare la sua serie di sconfitte contro Dabuz e a vendicarsi di quella subita proprio dall’americano giusto la settimana scorsa altenutosi inNota di merito per i nostri connazionali che, nonostante la poca esperienza in campo internazionale, sono comunque riusciti a piazzarsi ad un soffio dalla top 128 dell’evento. Tra i partecipanti italiani citiamo, tutti giocatori provenienti dalla community di, organizzazione in costante crescita nonché organizzatrice dell’Per altri approfondimenti su Super Smash Bros. Ultimate ed il mondo degli eSports, vi rimandiamo su Manaskill.com