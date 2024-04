Festa Inter, i bus proseguono a rilento: posticipato l'arrivo in Duomo

59 minuti fa



I bus che accompagnano l'Inter attraverso la città di Milano nella trionfale parata per festeggiare il ventesimo Scudetto proseguono sul percorso colmo di tifosi. La primissima parte del tragitto, tuttavia, si è dimostrata più lenta di quanto previsto, motivo per cui l'arrivo del bus in Piazza Duomo subirà un ritardo.



RITARDO - I tifosi accalcati sotto la Terrazza 21 dove i giocatori si affacceranno dovranno dunque aspettare un po' di più prima di lasciarsi andare nel boato che accoglierà i bus. La festa in Piazza Duomo rischia dunque di slittare di qualche ora.