Festa Inter, il gesto di Mkhitaryan: gli danno uno striscione contro il Milan, lui lo restituisce VIDEO

Redazione CM

21 minuti fa

1

In occasione dei festeggiamenti per lo scudetto e la seconda stella dell'Inter, il centrocampista armeno Henrikh Mkhitaryan ha ricevuto, mentre era sul pullman, uno striscione dai tifosi, che recitava "Menostellato compessato", riferito al Milan. Una volta che gli è stato spiegato il significato, ha restituito lo striscione al proprietario, per non alimentare inutili polemiche, a differenza di quanto fatto da alcuni suoi compagni. Ecco il video: