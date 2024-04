Festa Inter, Moscardelli risponde ai tifosi: 'Ricevuti insulti e minacce, state sereni che lo scudetto è meritato'

Dopoper le parole a proposito dei, Davideha voluto chiarire mandando un messaggio ai tifosi nerazzurri:, dopo aver ricevutoIntervenuto ai microfoni di TvPlay, alla trasmissione Colpo di Tacco, l’ex attaccante aveva dichiarato:Questa la replica su Instagram dopo il caos degli ultimi giorni edirettamente dalla festa, piccato per le frasi del romano: “Ho detto una cosa sui festeggiamenti dell’Inter. Una battuta… che c’era poca gente e sono iniziati ad arrivarmi insulti e minacce. C’è chi mi scrive che mi devo tagliare la barba. Ma ho ricevuto anche messaggi in cui mi davano spiegazioni ‘è l’una di notte, pioveva, si lavora, il giorno dopo è martedì…’ Leggendo queste risposte, mi davate di fatto ragione. Ma io non voglio né spiegazioni né ragione, perché mi riferivo a quello che ho visto in trasmissione, cioè un video di 5 secondi in cui c’era poca gente. Io poi i festeggiamenti non li ho visti. Non so quanta gente c’era, non capisco perché dovete trovare il marcio su tutto. Ho sempre sostenuto che lo Scudetto dell’Inter è meritato, ho fatto i complimenti a tutti. State sereni e godetevi questa festa meritatissima che farete domenica. Mi aspetto tanta gente”.