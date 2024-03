Quanto guadagna Gudmundsson nel Genoa

Albert Gudmundsson sarà uno dei protagonisti del mercato estivo. L'esterno del Genoa piace a molti club all'estero e in Italia è seguito da Juventus, Roma, Fiorentina ed è stato accostato anche all'Inter. I viola ci avevano già provato a gennaio, con un paio di proposte intorno ai 25 milioni di euro ma entrambe rispedite al mittente. I rossoblù sanno che in estate potrebbero arrivare nuove offerte e hanno già fissato una cifra sotto la quale non vogliono scendere.



QUANTO GUADAGNA GUDMUNDSSON NEL GENOA - Il Genoa vuole guadagnare il massimo dall'eventuale cessione di Gudmundsson, per questo a inizio stagione hanno rinnovato il contratto allungando la scadenza al 30 giugno 2027. I rossoblù volevano evitare di rischiare di doverlo cedere a un prezzo di saldo o ancora peggio perderlo a zero, così le parti hanno allungato il rapporto con relativo aumento dell'ingaggio: Gudmundsson infatti è passato da uno stipendio di 750mila euro all'attuale di 1,2 milioni di euro netti più bonus.



GUDMUNDSSON ALL'AZ CON KOOPMEINERS - Nella sessione di mercato invernale del 2022 il Genoa lo aveva preso dall'Az Alkmaar per 1,5 milioni di euro pescandolo in Olanda dove giocava insieme all'attuale centrocampista dell'Atalanta Teun Koopmeiners. Ora i rossoblù si sfregano le mani pensando a una super plusvalenza, intanto l'islandese classe '97 strizza l'occhio al mercato: "Io alla Juventus con Koopmeiners? Nel calcio non si può mai dire mai. Ovviamente possono succedere moltissime cose".