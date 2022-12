Il cielo è Albiceleste sopra Doha. Il Qatar è lo scenario perfetto per lada parte, con la definitiva incoronazione dial pari di, da ieri i due più grandi numeri 10 della storia del calcio. Ma non solo, l'altra faccia della medaglia vede una Francia in stato di choc, nonostante. Ma non solo: si torna a parlare di campionato e, cercando di sviscerare tutte le tematiche che riguardano il club bianconero. Senza dimenticare le altre big,in particolare, ma soprattutto ilci trovate su Youtube e Twitch, con Alessandro Di Gioia e i suoi ospiti:il nostro esperto di mercato Francesco Guerrieri e i due inviati nerazzurri, milanesi e bergamaschi, ovvero Pasquale Guarro e Marina Belotti. Ma non solo, anche qualche sorpresa e il consueto spazio per voi che potete scriverci in diretta nella nostra anche nel box che trovate qui sotto.