Festa Scudetto Inter: ecco dove vederla in tv e streaming

49 minuti fa



Festa grande in casa Inter. I nerazzurri hanno conquistato matematicamente lo Scudetto della seconda stella e ora si preparano a celebrarlo alla grande. Tutte le iniziative che i nerazzurri hanno preparato saranno concentrate nella giornata di domenica 28 aprile quando i nerazzurri giocheranno con il Torino, prima di salire sul bus scoperto che farà il giro della città. Altri appuntamenti imperdibili per i tifosi del club verranno poi, come il grande concerto che seguirà Inter-Lazio, ultima uscita casalinga della squadra di Inzaghi.



DOVE VEDERLA - La festa di domenica sarà integralmente trasmessa in diretta su Sky e in streaming su NOW, già a partire dalle ore 9:30. Si susseguiranno interviste a tifosi dell’Inter, a ospiti del mondo dello sport e non solo per analizzare e festeggiare il 20° scudetto della storia del club. Il pullman dell’Inter sarà scortato attraverso le strade di Milano e di Inter si parlerà in tutte le trasmissioni canoniche di Sky, fino all'appuntamento serale con Sky Calcio Club con collegamenti in diretta con piazza Duomo.