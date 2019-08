Sjaak Troost, direttore sportivo del Feyenoord, commenta così il ritorno di Rick Karsdorp, prelevato in prestito dalla Roma: "È bello che Jaap (l'allenatore Stam, ndr) possa contare su un giocatore di cui conosciamo bene le grandi qualità. Lui poi non è nuovo qui, conosce già a fondo le strutture del club e gli servirà poco tempo per ambientarsi. Pensiamo che Rick possa fornire molto rapidamente il suo contributo alla squadra".