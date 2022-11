Feyenoord – Lazio 1-0: paratona su Paixao nel 1° tempo, ma l'indecisione sul gol subito è grave.: soffre la velocità di Dilrosun nel primo tempo. Meglio nel secondo tempo, quando scala a destra, sul suo lato naturale.: si vede che non è in un periodo di gran condizione fisica. Contribuisce al disastro sul gol degli olandesi.: preciso in marcatura. Concede pochissimi palloni giocabili al diretto avversario.: 45 minuti senza acuti e senza sbavature (dal 1's.t.ha più gamba di Hysaj per contenere le discese del Feyenoord sulla sinistra, ma deve prendersi la sua dose responsabilità in occasione del gol subito).: scudiero di Marcos Antonio, insieme a Milinkovic. Bene in marcatura e in interdizione, ma manca un po' di incisività in zona offensiva. (dal 19' s.t.: non riesce a dare il cambio di passo sperato al centrocampo nel momento in cui serviva recuperare): sempre a due tocchi, senza paura, come chiede Sarri. Dà qualità alla manovra ogni volta che la palla passa dai suoi piedi. (dal 19's.t.: non trova i tempi giusti per alzare il ritmo del palleggio in mediana): dopo una prestazione come quella di stasera, contro avversari di grande fisicità, aumentano rimpianti e rabbia per non averlo domenica nel derby.: ci mette mezz'ora ad accendersi ma, una volta ingranata la marcia, diventa una spina nel fianco per la difesa olandese. Manca però il guizzo vincente. (dal 17' s.t.: prova a dare una sferzata con qualche accelerazione, ma non trova la giocata vincente.): svaria su tutto il fronte offensivo e fa ammattire i centrali del Feyenoord. La traversa prima e Bilow poi gli negano il gol che avrebbe meritato di segnare.: spreca male una grande occasione al 15'. Qualche pallone perso di troppo ha rischiato di aprire contropiedi pericolosi. Deve ancora crescere. (dal 35' s.t.: perde inutilmente le staffe nel finale): la partita era stata preparata bene, con l'approccio giusto, senza pensare al derby. Un errore individuale e un arbitro irritante hanno rovinato tutto.Bilow 6,5; Lopez 5,5 (dal 1' s.t. Hartman 6), Hancko 6, Trauner 6, Geertruida 5,5; Kocku 6, Dilrosun 6, Timber 6(dal 90's.t. + 2 Wiefer s.v.); Paixao 6,5 (dal 27's.t. Walemark 6), Danilo 6 (dal 17' s.t. Gimenez 7), Szymanski 6. All. Slot 6