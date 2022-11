Maurizio Sarri era un fiume in piena nel giorno della vigilia di Feyenoord-Lazio, in programma oggi alle 18.45: "La Uefa ci ha preso per il culo!". L'allenatore ha risposto così al rinvio della gara degli olandesi in campionato. Poco diplomatico ma con le idee chiare il tecnico biancoceleste, gli basta un punto per superare il girone; si qualificherebbe direttamente ali ottavi in caso di vittoria o di pareggio e contemporanea non vittoria dello Sturm Graz.



LE SCELTE - L'unico assente è Ciro Immobile che sta provando a recuperare per il derby. Sarri è pronto a lanciare il classe 2004 Romero nel tridente con Felipe Anderson e Zaccagni, ancora verso la panchina Cancellieri. A centrocampo potrebbero vedersi Marcos Antonio e Basic insieme all'intoccabile Milinkovic. Turno di riposo per Cataldi. In difesa si va verso la coppia di centrali Casale-Patric. L'allenatore del Feyenoord Slot ha tutti a disposizione, in difesa dovrebbe giocare l'ex Fiorentina Hancko.



DOVE VEDERLA - La partita sarà visibile in tv su Sky Sport 1 e Sky Sport 252, e in streaming su Sky Go e Dazn.



Le probabili formazioni

Feyenoord (4-3-3): Bijlow; Pedersen, Trauner, Rasmussen, Hancko; Timber, Geertruida, Kokcu; Szymanski, Danilo Pereira, Dilrosun. All.: Slot.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Patric, Hysaj; Milinkovic, Marcos Antonio, Basic; Romero, Felipe Anderson, Zaccagni. All.: Sarri.