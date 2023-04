Un autentico remake della finale di Conference League 2022, ma con squadre decisamente diverse e pronte a darsi battaglia non in una gara secca, ma nel doppio confronto. I quarti di finale di Europa League prendono il via oggi anche per la Roma che, a partire dalle 18.45 al 'De Kuip di Rotterdam, affrontano il Feyenoord in una sfida che si prospetta accesissima anche se senza tifosi giallorossi al seguito (così come accadrà in Italia per quelli olandesi fra 7 giorni). José Mourinho non ha più Zaniolo (mattatore della finale e oggi al Galatasaray), ma ha a disposizione un Paulo Dybala in formato stella polare della squadra, mentre Tammy Abraham, troppo spesso finito in panchina, scalpita per una maglia da titolare.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Feyenoord-Roma, gara valida per l'andata dei quarti di finale di Europa League, con calcio d'inizio a partire dalle 18.45 allo Stadion Feyenoord De Kuip di Rotterdam sarà trasmessa in tv sia da Dazn che da Sky che la trasmetterà sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4k (413). Inoltre la gara sarà visibile in streaming su smartphone, tablet e pc anche attraverso le app di Dazn, SkyGo e Now.



PROBABILI FORMAZIONI

Feyenoord (4-3-3): Wellenreuther, Pedersen, Trauner, Hancko, Hartman, Kocku, Szymanski, Wieffer, Jahanbakhsh, Gimenez, Idrissi. All. Slot.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Llorente, Zalewski, Matic, Cristante, Spinazzola, Pellegrini, Dybala, Abraham. All. Mourinho.