L'allenatore del Feyenoord Arne Slot ha rilasciato un'intervista al sito della Uefa in vista della finale di Conference League di mercoledì contro la Roma: "Mourinho? "Il suo curriculum mette soggezione anche perché ha vinto molte finali, ma dobbiamo concentrarci soprattutto sulla sua squadra, sulla tattica e su come gioca, senza badare troppo a quante finali abbia vinto. La Roma sa giocare bene le partite importanti e si è visto specialmente nella fase a eliminazione diretta".



Slot ha aggiunto: "Solo le squadre migliori arrivano in finale, quindi è logico che dovremo affrontarne una forte, ma lo stesso vale per la Roma: anche loro dovranno vedersela contro un avversario forte. Siamo una squadra con una mentalità offensiva a cui piace avere molto palla e giocare con intensità. Quando non abbiamo il possesso, vogliamo riconquistarlo il più velocemente possibile andando in pressing con aggressività. Questo gruppo ha le qualità per vincere i trofei. Non siamo riusciti a vincere il campionato o la coppa, ma abbiamo ancora un'opportunità unica in Europa".