La fiction di Saverio Costanzo su Totti sta per nascere. Si stanno già cercando gli attori per interpretare la bandiera giallorossa nelle varie fasi della sua vita. Finora è stato scritturato solo il Totti giovane, che sarà interpretato da Pietro Castellitto.



A vestire i panni del padre del numero 10 dovrebbe essere Maurizio Costanzo, mentre della madre Claudia Gerini. Sono stati anche scritturati tre o quattro compagni per interpretare Florenzi, De Rossi e Paulo Sergio. Nella parte di Totti adulto potrebbe invece calarsi Pierfrancesco Favino. Tratta dalla sua autobiografia, l'ex giallorosso per i diritti percepirà un milione di euro.