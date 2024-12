Fiducia sì, alibi no: il Milan chiede a Fonseca un cambio di marcia

AFP via Getty Images

La sconfitta di Bergamo contro l'Atalanta ha di fattoe riacceso i fari sul tecnico portoghese, tornato nel mirino della critica e sotto la luce dei riflettori anche per il duro attacco all'arbitro La Penna al termine della partita., da annullare come sostengono con forza i rossoneri per una spinta del belga a Theo Hernandez, e, convinta di aver messo a disposizione di Fonseca una rosa che poteva dire la sua nella lotta per il titolo.

- Il problema a Bergamo non è stata la sconfitta con l'Atalanta in sé o l'uscita dalla corsa Scudetto, sancita dal 2-1 di Lookman ma concretamente già scivolata dalle dita per altri punti persi a inizio stagione e contro il Cagliari, quanto più la modalità con cui è arrivato il ko. Bocciata la ripresa,, a differenza della Dea che ha spinto trovando il gol decisivo. Un atteggiamento che non ha convinto e non ha premiato, ma non l'unico problema.

- Il tema lo ha tirato fuorinel post-partita: "Perché manca continuità? Perché tante volte non facciamo le partite complete. Facciamo molto bene in diversi lati della partita, ma poi non è che non siamo concentrati, concediamo gol che non dovremmo.". Non una novità per il Diavolo la mancanza di regolarità all'interno delle singole partite, errori collettivi e individuali che condizionano, e nel cammino in campionato, perché ad apparenti turning point della stagione come le vittorie contro Inter e Real Madrid succedono inciampi come a Firenze e Cagliari.

Serve un cambio di marcia, anche perché, già distante 9 lunghezze al netto della partita da recuperare contro il Bologna. Serve un netto cambio di passo per evitare di perdere ancora contatto con le posizioni utili a qualificarsi alla coppa europea più nobile e non ridimensionare ulteriormente le proprie ambizioni fino all'Europa League o addirittura alla Conference League, come recita la classifica attuale.- Regolarità e cambio di passo, queste le richieste che il Milan fa alla squadra e a Fonseca in vista del mini-ciclo prima della fine dell'anno. La sfida con la Stella Rossa a San Siro offre la prima doppia occasione di rialzare la testa e consolidare il piazzamento playoff in Champions, dando anche uno sguardo alle prime otto posizioni (oggi i rossoneri sono a 9 punti, -1 dalla zona utile ad accedere direttamente agli ottavi di finale), ma lo sguardo è proiettato al trittico di campionato che può indirizzare la stagione. Ila San Siro, poi la trasferta die ancora a Milano contro la. Fare bottino pieno è fondamentale per provare a rosicchiare terreno e presentarsi al meglio all'inizio del nuovo anno, ma anche per il futuro di Fonseca. Perché se è vero che ad oggi non ci sono riflessioni in corso e l'idea della società resta quella di andare in fondo alla stagione con questo assetto,, se dovesse essere compromesso ulteriormente allora la società potrebbe ritrovarsi costretta a rivedere i propri piani. Vietato sbagliare, ora Fonseca è chiamato a cambiare marcia e far correre il Milan.@Albri_Fede90