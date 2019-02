Nuova settimana e nuova(TOTW) su(FUT). E' la settimana dei grandi bomber: il pistoleromeritano un 82, meglio di loro fache strappa un 85 di valutazione generale! Non si ferma qui la Serie A: brillano anche(84),(82) e(86).Jan Oblak 91 - POR (Atletico Madrid)Alvaro 84 - DC (Villarreal)Marquinhos 87 - DC (PSG)Kerem Demirbay 85 - CDC (Hoffenheim)Portu 83 - ES (Girona)Bruno Fernandes 86 - ATS (Sporting)Kingsley Coman 85 - AS (Bayern Monaco)Mario Balotelli 85 - ATT (Marsiglia)Ludovic Butelle 84 - POR (Angers)Fernando Marçal 81 - TS (Lione)Ruben Rochina 81 - CC (Levante)Sofiane Feghouli 82 - ED (Galatasaray)Mikel Oyarzabal 83 - AS (Real Sociedad)Mads Juel Andersen 72 - DC (AC Horsens)Teji Savanier 79 - CC (Nimes)Ilias Chair 69 - AS (Stevenage)Adrian Dalmau 76 - ATT (Heracles Almelo)Alexis Vega 75 - ATT (Guadalajara)