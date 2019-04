Uno nuovo spazio dedicato al competitive di Fifa 19: su Calciomercato.com un appuntamento settimanale dedicato ai pro player italiani, per seguire il loro cammino nelle competizioni online e nei tornei internazionali che li vedono protagonisti.



Lo scorso weekend i pro player italiani di PlayStation e Xbox hanno preso parte alle qualifiche online per l’ultimo evento di quest’anno: il Licensed Qualifier Event di maggio, che avrà luogo a Bucarest.



Partendo dal torneo su PlayStation, sono stati ben nove i player italiani a superare lo Swiss Round e raggiungere la fase ad eliminazione diretta: qui sono usciti al primo round Christian Fenzi del Team 0775 Esports, Diego “Crazy Fat Gamer” Campagnani del team Qlash, SpongeLikePonty, Alessandro “Gintera” Ansaldi del team Parma Calcio eSports e Giovanni “Giovhy69” Salvaggio dei Mkers, con quest’ultimo eliminato da Cosimo “NBD2699” Guarnieri del team Alkes eSport. Superata la prima partita Guarnieri ha dovuto affrontare un altro italiano: questa volta ad avere la meglio è stato Daniele “Dagnolf96” Tealdi di Pro2Be eSport che in questo modo è avanzato al turno successivo. Qui ha eliminato lo spagnolo Jra-Lion10 nel match decisivo ed ha ottenuto la qualifica all’evento di Bucarest, vincendo il terzo torneo di qualificazione di fila.

Negli altri incontri del tabellone ErCaccia98, altro player di Pro2Be eSports, nel primo round ha battuto RastaArtur (numero 9 nel Global Series Ranking) per poi affrontare e battere Daniele “Prinsipe” Paolucci del team Mkers, avanzando all’ultimo round contro Damie, player dell’As Roma eSports e numero 25 nel Global Series Ranking. Anche in questo caso a vincere è stato l’italiano, che dunque ottiene la prima qualificazione ad un evento. Grande risultato per il talent lab Pro2Be eSport che all’LQE di maggio porterà ben due atleti.



Anche su Xbox sono stati diversi i player ad arrivare alla fase ad eliminazione diretta: Michele “AngryxMiche” Tangredi del team Parma Calcio eSports è stato eliminato al primo turno per mano di Hashtag Ryan (numero 20 nel Global Series Ranking), cosi come per Matteo “RiberaRibell” Ribera del team Mkers eliminato da Hashtag Harry (numero 24 nel Global Series Ranking). SanchoTheKing è invece riuscito a superare il primo turno, prima di essere eliminato dal francese Cursorr. Stessa sorte per Renzo “Nzorello” Parave del team Morning Stars, che al secondo turno è stato eliminato da Marley1303.



Per non perdervi i risultati dei nostri Pro Player di Fifa non vi resta che aspettare la prossima settimana, sempre sulle pagine di Calciomercato.com.